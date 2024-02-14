ECB Başkan Yardımcısı Guindos'den faiz mesajı

Avrupa Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Luis de Guindos yaptığı bir konuşmada, Frankfurt'taki yetkililerin fiyat artışlarını yeniden canlandırabilecek risk faktörlerini yakından takip etmeleri gerektiğini söyledi ve hızlı ücret artışı, yüksek şirket kar marjları ve jeopolitik gerilimleri sıraladı.

"Doğru yönde ilerliyor olsak da aceleci davranmamalıyız" ifadelerini kullanan Guindos, "Enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde %2'lik hedefimize döndüğünü teyit etmek için gerekli bilgilere sahip olmamız biraz daha zaman alacaktır" dedi.

Guindos, "Önümüzdeki birkaç ay, en son ücret anlaşmaları ve firmaların fiyatlarını yeniden belirlemelerine ilişkin verileri aldıkça, enflasyonun ana unsurlarına ilişkin yeni bilgiler açısından özellikle zengin olacaktır."Mart ayında yeni projeksiyonlardan da faydalanacağız" diye konuştu.

Hırvatistan Merkez Bankası Başkanı Boris Vujcic de "Enflasyonun orta vadeli hedefimize doğru sürdürülebilir bir şekilde düşüyor olması nedeniyle doğru yolda olduğumuzu düşünüyoruz" dedi.

İspanya'dan Pablo Hernandez de Cos ise ECB'nin "politikamızı gevşetmeye başlamadan önce dezenflasyonist sürecin sağlam olduğundan emin olmak için önümüzdeki haftalarda ve aylarda daha fazla bilgi beklediğini" söyledi.