ECB Başkanı Christine Lagarde, Ukrayna'daki savaşın Euro Bölgesi'nde stagflasyona yol açmasını beklemediğini söyledi.

"VERİLER STAGFLASYONA İŞARET ETMİYOR"

Yüksek enerji fiyatlarından kaynaklı olarak enflasyonun yukarı gitmesine ve büyümenin aşağı gelmesine rağmen stagflasyon öngörmediklerini belirten Lagarde, "Gelen veriler stagflasyon için kayda değer bir riske işaret etmiyor" dedi.

Lagarde, Euro Bölgesi'nde büyümenin 2022'de Ukrayna savaşı kaynaklı olarak yüzde 2,3'e yavaşlayabileceğini belirtirken, tüm senaryoların enflasyonun 2024'de yüzde 2 seviyesine geri geleceğine işaret ettiklerini de vurguladı.