ECB: Ekonomik toparlanma zaman içinde güçlenecek

ECB Başkan Yardımcısı Luis de Guindos, Euro bölgesi büyümesinin yakın vadede Avrupa Merkez Bankası'nın şu anda beklediğinden daha zayıf olabileceğini ancak toparlanmanın daha sonra hızlanacağını söyledi.

De Guindos, "Artan reel gelirler ve kısıtlayıcı para politikasının giderek azalan etkileri tüketim ve yatırımı destekleyeceğinden toparlanmanın zaman içinde güçlenmesini bekliyoruz" dedi.

De Guindos, ihracatın artmasının ve özellikle zayıf olan verimlilik artışının toparlanmasının da ekonomiyi canlandırabileceğini sözlerine ekledi.