CANLI BORSA
Anasayfa Finans Gündem ECB önceden belirlenmiş bir faiz patikası izlemiyor

ECB önceden belirlenmiş bir faiz patikası izlemiyor

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkan Yardımcısı Luis de Guindos, ECB'nin faiz oranlarını düşürmeye yönelik önceden belirlenmiş bir yol izlemediğini söyledi.

Oluşturma Tarihi 02 Temmuz 2024 11:27

ECB Başkan Yardımcısı Luis de Guindos, jeopolitik riskler, Orta Doğu ve Ukrayna'daki savaşlar ve Fransa'daki seçimlerin ekonomi ve fiyat eğilimlerinin değerlendirilmesini zorlaştırdığını belirterek, önümüzdeki ayların "kolay olmayacağını" vurguladı.

Guindos, "Geri kalanı için ve yaşadığımız belirsizlik göz önüne alındığında, önceden belirlenmiş bir yolumuz olmadığı oldukça açık. Enflasyonun fiyat istikrarı tanımımıza yakınsayacağına güveniyoruz, ancak çok ihtiyatlı olmak zorundayız" ifadelerini kullandı.

Konuşmnasında Fransa'daki son piyasa hareketlerinin "düzensiz" olmadığını ve mali politikadaki potansiyel değişimleri yansıttığını da belirten Guidos,i. "Durum kontrol altında" diye konuştu.

İlginizi Çekebilir
Petrol fiyatları jeopolitik gerginlik etkisiyle yükseldi Petrol fiyatları jeopolitik gerginlik etkisiyle yükseldi 01 Temmuz 2024 09:44
Çin’de imalat sektörü aktivitesi daralma seyrini sürdürdü Çin'de imalat sektörü aktivitesi daralma seyrini sürdürdü 30 Haziran 2024 16:42
Merkez bankaları yılın ilk yarısını sınırlı da olsa hareketli geçirdi Merkez bankaları yılın ilk yarısını sınırlı da olsa hareketli geçirdi 30 Haziran 2024 15:42
Küresel piyasalarda gözler ABD’de istihdam verilerinde Küresel piyasalarda gözler ABD'de istihdam verilerinde 29 Haziran 2024 11:36
ABD’de kişisel tüketim harcamaları beklentilerin altında kaldı ABD'de kişisel tüketim harcamaları beklentilerin altında kaldı 28 Haziran 2024 16:16
LPG ithalatı nisanda yıllık bazda arttı LPG ithalatı nisanda yıllık bazda arttı 28 Haziran 2024 16:09
Küresel LNG piyasasında sıkılaşma bekleniyor Küresel LNG piyasasında sıkılaşma bekleniyor 28 Haziran 2024 09:57
Borsa günün ilk yarısında geriledi Borsa günün ilk yarısında geriledi 01 Temmuz 2024 13:14
İngiltere ekonomisi ılımlı büyüdü İngiltere ekonomisi ılımlı büyüdü 28 Haziran 2024 09:42
Brent petrolde arz endişeleri artıyor Brent petrolde arz endişeleri artıyor 28 Haziran 2024 09:38
BoE faiz indirimi için tarih verildi BoE faiz indirimi için tarih verildi 28 Haziran 2024 08:53
Fed üyesi Bostic: 4. çeyrekte bir faiz indirimi muhtemel Fed üyesi Bostic: 4. çeyrekte bir faiz indirimi muhtemel 28 Haziran 2024 08:49
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 ₺ Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.003,41
%0,3413
BORSA
999,44
%-0,0558
ALTIN
997,14
%-0,2865
EURO
994,78
%-0,5216
DOLAR
963,85
%-3,6148
BORSA
1.260,63
%26,0633
ALTIN
1.111,11
%11,1111
EURO
1.120,25
%12,0249
DOLAR
997,90
%-0,2103
BORSA
1.335,40
%33,5396
ALTIN
1.139,12
%13,9116
EURO
1.131,19
%13,1193
DOLAR
1.802,12
%80,212
BORSA
2.256,11
%125,6111
ALTIN
1.760,24
%76,0243
EURO
1.733,23
%73,3226
DOLAR
BİST En Aktif Hisseler