ECB üyesi faiz indirimi için 'En iyi zaman' diyerek tarih verdi

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Konseyi üyesi ve Yunanistan Merkez Bankası Başkanı Yannis Stournaras, enflasyonun yavaşlamaya devam etmesi ve ücret verilerinin destekleyici olması halinde ilk faiz indirimi için "en uygun zamanlamanın" ilk yarıyılın sonu olabileceğini söyledi.

Stournaras, "Enflasyon Aralık ayı tahminlerimizden daha hızlı yavaşlıyor ve bu yılın sonbaharında %2 enflasyon hedefimize yaklaşmamız çok muhtemel" dedi.

Son dönemde müzakere edilen ücretlerdeki hafif yavaşlamanın cesaret verici olduğunu belirten Stournaras,enerji maliyetleri de dahil olmak üzere genel maliyet gelişmelerinin yakın vadede fiyat baskılarının daha da hafifleyeceğine işaret etmesi nedeniyle pek çok şeyin kar marjlarının gelişimine bağlı olacağını sözlerine ekledi.