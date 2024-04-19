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ECB üyesi faiz indirimi için Haziran'ı işaret etti

Avrupa Merkez Bankası (ECB) politika yapıcısı Olli Rehn, faiz indirimi için zamanın Haziran ayında olgunlaşmış olabileceğini belirtti.

Oluşturma Tarihi 19 Nisan 2024 09:20

Son Güncelleme Tarihi 19 Nisan 2024 09:20

ECB politika yapıcısı Olli Rehn, Avrupa Merkez Bankası'nın faiz oranlarını düşürmeye başlaması için zamanın Haziran ayında olgunlaşabileceğini söyledi.

Rehn, "Enflasyonun %2'lik hedefimize yakınsamaya devam edeceğinden emin olmamız koşuluyla, Haziran ayında para politikası duruşunu gevşetmeye ve faiz oranlarını düşürmeye başlamanın zamanı gelmiş olacak" dedi.

Finlandiya Merkez Bankası'nın internet sitesinde yayınlanan konuşma metninde, "Bu tabii ki jeopolitik durumda ve dolayısıyla enerji fiyatlarında daha fazla gerileme olmayacağını varsayıyor" dedi.

Avrupa Merkez Bankası politika yapıcısı Fabio Panetta da yaptığı açıklamada, Euro bölgesinde enflasyondaki düşüşün "ileri düzeyde ve devam ettiğini" söyledi ve Haziran ayında faiz oranlarında bir indirim öngörenlere katıldı.

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