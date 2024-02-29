ECB üyesi Guindos: Enflasyonun hedefe döndüğüne ikna olduğumuzda faizi düşüreceğiz

ECB Başkan Yardımcısı Luis de Guindos, Avrupa Merkez Bankası'nın tüketici fiyatlarındaki büyümenin hedefine döndüğüne ikna olduğunda faiz oranlarını düşüreceğini yineledi.



Guindos, "Enflasyon ve enflasyonun temeline ilişkin aldığımız veriler %2'ye yaklaştığımızı açıkça ortaya koyduğunda, para politikası değiştirilecektir." dedi.



ECB'nin faiz kararlarından önceki bir haftalık sessiz dönemden hemen önce gelen açıklamalar, Yönetim Konseyi üyelerinin çoğundan gelen sabır çağrılarını yansıtıyor. Çoğunluğun borçlanma maliyetlerini azaltmadan önce önümüzdeki haftalarda açıklanacak bir dizi veriyi görmek istemesi nedeniyle, mevduat faizinin mevcut %4 seviyesinden yıl ortasından önce düşürülmesi olası görünmüyor.