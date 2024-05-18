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ECB üyesi hazirana dikkat çekti

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Kurulu Üyesi Bostjan Vasle Haziran ayının faiz indirimlerine başlamak için muhtemelen uygun olduğunu, sonrası için de olasılıklara açık olduğunu söyledi.

Oluşturma Tarihi 18 Mayıs 2024 09:29

Son Güncelleme Tarihi 18 Mayıs 2024 09:29

ECB Yönetim Kurulu Üyesi Bostjan Vasle faiz indirimlerine başlamak için gelecek ayın muhtemelen uygun olduğunu söyledi. Vasle sonrası için ise 'açık görüşlü' olacağını belirtti. Vasle verdiği mülakatta işgücü piyasasının güçlü olduğunu ve enflasyon verilerinin beklentiler doğrultusunda olduğunu ifade etti.

Yetkili, "Büyük bir sürprizle karşılaşmadıkça Haziran ayında faiz indirimi rasyonel ve gerçekçi olur. Ancak sonrasında neler olacağını bilmiyorum. Farklı olasılıklara açığım ancak daha fazla bilgiye ihtiyacımız var" diye konuştu.

HER ÇEYREK İÇİN FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİSİ VAR

ECB'nin yüzde 2'lik enflasyon hedefine yaklaştıkça 6 Haziran'daki toplantıda faiz indirimine gideceği beklentisi de artıyor. Her çeyrekte bir faiz indirimi olabileceğine dair beklentiler var. Yatırımcılar yıl sonuna kadar üç faiz indirimi beklerken politika yapıcılar özellikle jeopolitik riskler başta olmak üzere olası şokların beklentileri değiştirebileceğine dikkat çekiyor.

Yine bugün konuşan ECB Yönetim Kurulu Üyesi Isabel Schnabel haziran ve temmuz aylarında üst üste faiz indirimi beklentisine karşı uyarmıştı. Nikkei gazetesine konuşan Schnabel "Mevcut veriye göre temmuzda faiz indirimi gerekli gözükmüyor. Veriyi dikkatlice incelemeliyiz çünkü burada erken gevşeme riski var" değerlendirmesinde bulunmuştu.

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