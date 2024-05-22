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ECB üyesi Nagel: Peş peşe faiz indirimleri beklenmemeli

Bundesbank Başkanı ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Konseyi üyesi Joachim Nagel, ECB'nin peş peşe faiz indirimi yapmasının beklenmemesi gerektiğini belirtti.

Oluşturma Tarihi 22 Mayıs 2024 08:53

Son Güncelleme Tarihi 22 Mayıs 2024 08:53

Bundesbank Başkanı ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Konseyi üyesi Joachim Nagel, enflasyon hedefe doğru ilerlese bile Avrupa Merkez Bankası'nın Haziran ayındaki faiz indirimini bir sonraki ay başka bir hamleyle takip etmemesi gerektiğini söyledi.

Nagel, Handelsblatt, Les Echos, Corriere della Sera ve El Mundo gazetelerine verdiği ortak mülakatta, "Haziran ayında faizlerin ilk kez düşürülmesi, sonraki Yönetim Konseyi toplantılarında faizleri daha da düşüreceğimiz anlamına gelmez. Otomatik pilotta değiliz" dedi.

Nagel, son olarak %2,4 olarak ölçülen enflasyonun, ECB'nin %2'lik hedefine doğru düşüş eğilimini sürdürmeden önce birkaç ay boyunca mevcut seviyeler civarında dalgalanacağını söyledi.

"Başta enerji fiyatları olmak üzere bazı fiyatlar dalgalanma eğiliminde olduğundan enflasyonun biraz yükseldiği aylar olabilir. Genel olarak, enflasyonun %2'lik hedefimize doğru düşmeye devam etmesini ve 2025 yılında bu hedefe ulaşmasını bekliyorum" diye konuşan Nagel, ECB'nin bu yılki en büyük endişesi olan ücretler konusunda iyimserdi ve trendlerin doğru yönde ilerlediğini ve kendi kendini güçlendiren bir ücret-fiyat spiraline dair herhangi bir işaret olmadığını savundu.

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