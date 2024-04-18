ECB üyesi Vasle: Faiz yıl sonunda yüzde 3'e çok daha yakın olmalı

ECB Yönetim Konseyi üyesi ve Slovenya MB Başkanı Bostjan Vasle, dezenflasyonun beklendiği gibi devam etmesi halinde Avrupa Merkez Bankası mevduat faizinin yıl sonuna kadar %3'e "çok daha yakın" seviyeye geleceğini savundu.

Vasle, "Her şey plana uygun giderse yıl sonuna doğru %3'e çok daha yakın olmalıyız" dedi.

Bununla birlikte Vasle, İran'ın geçen hafta sonu İsrail'e yaptığı saldırının ardından "Orta Doğu'da bazı endişe verici gelişmeler" gördüğünü de vurguladı.