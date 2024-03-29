ECB üyesi Villeroy: Bu bahar ılımlı bir faiz indirimi ile başlayacağız

Avrupa Merkez Bankası(ECB) üyesi Francois Villeroy de Galhau, ECB'nin bu bahar "ılımlı" bir faiz indirimi ile başlayacağını ve bunun Fed'in zaman diliminden bağımsız olarak gerçekleşeceğini söyledi.

Paris Dauphine Üniversitesi'nde yaptığı bir konuşmada, bu kesintinin Nisan ya da Haziran ayında gerçekleşmesinin "varoluşsal bir önem" taşımadığını söyleyen Villeroy, "Para politikası gecikmeli olarak yürürlüğe girdiğinden, çok uzun süre beklersek eğrinin gerisinde kalma riskiyle karşı karşıya kalırız" dedi.

Fransa Merkez Bankası Başkanı Villeroy, enflasyonun ECB'nin %2'lik hedefinin altında kalmaya devam etmesi halinde, ECB'nin faiz oranlarını daha da agresif bir şekilde düşürmek zorunda kalma riskiyle karşı karşıya kalacağını ve faiz indirimlerinin artık ekonomiyi canlandırmadığı etkin alt sınırla karşı karşıya kalabileceğini de sözlerine ekledi.

Villeroy, para politikasını gevşetmeye başlamanın sert bir ekonomik inişe karşı sigorta poliçesi yaptırmak gibi olduğunu da söylerken, ilk "ılımlı indirimden" sonra, ECB'nin her yönetim kurulu toplantısında faiz oranlarını daha da düşürmesi gerekmediğini, ancak bu seçeneği masada tutması gerektiğini de vurguladı.