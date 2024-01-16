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Elon Musk, Tesla'da daha fazla söz hakkı istiyor

Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, Pazartesi günü yaptığı açıklamada Tesla'da oy kontrolünün yaklaşık %25'ini istediğini söyledi.

Oluşturma Tarihi 16 Ocak 2024 09:38

Son Güncelleme Tarihi 16 Ocak 2024 09:38

Elon Musk halihazırda Tesla'nın yaklaşık %13'üne sahip veya şirketin 2023'ün üçüncü çeyreğine ilişkin son mali dosyasında bildirildiği üzere, şirketin tedavüldeki 3,19 milyar adi hisse senedinin yaklaşık 411 milyonunun elinde tutuyor.

Musk şimdi Tesla üzerinde daha da fazla kontrol sahibi olmak istiyor.

Musk yaptığı X üzerinden yaptığı paylaşımda, "%25 oy kontrolüne sahip olmadan Tesla'yı yapay zeka ve robotik alanında lider olacak şekilde büyütmekten rahatsızım. Etkili olmaya yetecek kadar, ama beni deviremeyecek kadar da değil hissenin kontrolüne sahip olmalıyım. Durum böyle olmadığı sürece, Tesla dışında ürün üretmeyi tercih ederim. Tesla'nın bir değil, bir düzine girişim olduğunu anlamıyor gibisiniz" ifadelerini kullandı.

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