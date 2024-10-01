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Fed Başkanı'ndan yeni faiz indirimi sinyali

Fed Başkanı Jerome Powell, faiz indirimlerinin ölçülü bir hızla devam edeceği sinyalini verdi.

Oluşturma Tarihi 01 Ekim 2024 09:09

Son Güncelleme Tarihi 01 Ekim 2024 09:09

Fed Başkanı Jerome Powell, daha fazla faiz indiriminin yolda olduğunun sinyalini verdi ancak bunların hala sağlıklı olan ekonomiyi desteklemeye yönelik ölçülü bir hızda gerçekleşeceğini belirtti.

Powell, ABD merkez bankasının ileriye dönük olarak çeyrek puanlık faiz indirimlerine devam edeceğini ve yeni verilerin devam eden ekonomik büyüme ve tüketici harcamalarına olan güveni artırmasının ardından "acelesi olmadığını" vurguladı.

Nashville, Tennessee'deki Ulusal İşletme Ekonomisi Derneği'nin bir konferansında konuşan Powell, yaptığı yorumlar, birçok yatırımcının Fed'in yıl sonundan önce kilit faiz oranında yarım puanlık keskin bir indirim daha yapacağı yönündeki umutlarını hayal kırıklığına uğrattı. Powell, son yarım puanlık faiz indiriminin gelecekteki hamlelerin bu kadar agresif olacağına dair bir işaret olarak yorumlanmaması gerektiğini, aslında sonraki hamlelerin daha küçük olacağını belirtti.

Powell konferansın soru-cevap oturumunda Fed'in faiz indirimlerine atıfta bulunarak "Buna bir süre boyunca devam edecek bir süreç olarak bakıyoruz, hızlı gitmemiz gereken bir şey değil. İleriye baktığımızda, ekonomi genel olarak beklendiği gibi gelişirse, politika zaman içinde daha nötr bir duruşa doğru ilerleyecektir. Ancak önceden belirlenmiş bir rotada değiliz. Riskler iki yönlü ve kararlarımızı toplantı toplantı almaya devam edeceğiz" diye konuştu.

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