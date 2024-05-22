Fed üyelerinden faiz indirimi konusunda sabır mesajı

Boston Fed Başkanı Susan Collins ve Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester enflasyonun düşmeye devam etmesini beklediklerini ancak bu sürecin zaman alacağını ve merkez bankacılarının faiz oranlarını ne zaman düşüreceklerine karar verirken sabırlı olmaları gerektiğini söyledi.

Atlanta Fed konferansında konuşan ve emekli olmadan önce Haziran ayında son Fed toplantısına katılacak olan Mester, "Düşüyor gibi görünen birkaç aylık enflasyon verisi daha görmem gerekiyor" dedi.

"SABRIN GERÇEKTEN ÖNEMLİ OLDUĞU BİR DÖNEMDEYİZ"

Boston Fed Başkanı Susan Collins aynı etkinlikte yaptığı konuşmada "Sabrın gerçekten önemli olduğu bir dönemdeyiz. Verilerin çok karışık olduğunu düşünüyorum ve bu daha önce düşündüğümden daha uzun sürecek" ifadelerini kullandı.

Mevcut politikanın gelecekte ekonomi üzerinde daha fazla baskı yaratabileceğini de belirten Collins, "Bence bu döngünün özel boyutlarının neden orta derecede kısıtlayıcı olduğumuzu açıklayabileceği pek çok neden var ve belki de boru hattında daha fazlası var" dedi.