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Fed üyesi açıkladı: 2024 sonrasına ertelenebilir

Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, Fed'in faiz indirimini 2024 sonrasına erteleyebileceğini açıkladı.

Oluşturma Tarihi 19 Nisan 2024 08:46

Son Güncelleme Tarihi 19 Nisan 2024 08:46

Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, Fed'in faiz oranlarını düşürmeden önce enflasyonun düştüğüne dair daha fazla güven duyması gerektiğini ve böyle bir hamleyi muhtemelen 2024 sonrasına erteleyebileceğini söyledi.

Fox News Channel'a konuşan Kashkari, son enflasyon verilerindeki yukarı yönlü sürprizler göz önüne alındığında bu yıl faizleri sabit tutmanın uygun olup olmayacağı sorusuna "potansiyel olarak" yanıtını verdi.

"Enflasyonun %2'ye doğru indiğine ikna olana kadar bekleyip görmemiz ve gerektiği kadar sabırlı olmamız gerektiği görüşündeyim" diye konuşan Kashkari, son yıllarda Fed'in daha şahin politika yapıcıları arasında yer alıyor.

Kashkari bu yıl FOMC faiz kararlarında oy kullanmayacak.

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