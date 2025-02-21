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Fed üyesi Bostic 2025'te iki faiz indirimi bekliyor

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, 2025'te iki faiz indirimi beklediğini duyurdu.

Oluşturma Tarihi 21 Şubat 2025 09:23

Son Güncelleme Tarihi 21 Şubat 2025 09:23

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, Başkan Donald Trump'ın ticaret ve göçmenlik politikalarının etkileri konusunda büyük bir belirsizlik olmasına rağmen, ABD merkez bankasının bu yıl faiz oranlarını 50 baz puan düşürebileceğini söyledi.

Bostic, iki çeyrek puanlık faiz indiriminin temel beklentisi olduğunu söyledi, "Ancak bunun etrafındaki belirsizlik oldukça önemli. Bunu her iki yönde de etkileyebilecek çok şey olabilir" dedi.

Bostic, ABD'nin yeni bir enflasyon patlamasıyla karşı karşıya olduğunu düşünmediğini söyledi, ancak yeni ithalat vergileri, göçmenlik kuralları ve düzenlemelerdeki değişikliklerin görünümü nasıl etkileyeceği konusunda işletmeler arasında "yaygın bir endişe" olduğunu da vurguladı

Bostic, "Bir bütün olarak ele alındığında, son enflasyon verileri hem iyimserlik hem de kötümserlik için kanıt sağladı" dedi

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