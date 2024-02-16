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Fed üyesi Bostic: Henüz faiz indirimi çağrısı yapmaya hazır değilim

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, henüz faiz indirimi çağrısı yapmaya hazır olmadığını duyurdu.

Oluşturma Tarihi 16 Şubat 2024 09:34

Son Güncelleme Tarihi 16 Şubat 2024 09:34

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, ABD Merkez Bankasının enflasyon baskılarını azaltma konusunda çok ilerleme kaydettiğini ancak devam eden riskler nedeniyle henüz faiz indirimi çağrısı yapmaya hazır olmadığını söyledi.

Bostic, "Enflasyonun hızını yavaşlatma konusunda önemli ve memnuniyet verici bir ilerleme kaydettik. Benim beklentim, enflasyon oranının düşmeye devam edeceği, ancak piyasaların para politikasının olması gerektiğine işaret ettiği hızdan daha yavaş olacağı yönünde" dedi.

Yüksek enflasyona karşı zafer ilan etmek için henüz çok erken olduğunu belirten Bostic, enflasyonun %2'lik hedefine doğru kaçınılmaz bir şekilde gerilediği konusunda henüz rahat olmadığını vurguladı.

Bostic, "Para politikasının daha az kısıtlayıcı hale gelmesi için uygun zamanı muhtemelen yakında düşüneceğiz. Şu anda, güçlü bir işgücü piyasası ve makroekonomi, bu politika kararlarını baskıcı bir aciliyet olmadan yürütme şansı sunuyor" diye konuştu.

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