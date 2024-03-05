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Fed üyesi Bostic'ten faiz indirim mesajı

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, Fed'in üçüncü çeyrekteki sadece bir faiz indiriminden sonra bir sonraki toplantıda faiz indirimlerine ara verilmesini beklediğini söyledi.

Oluşturma Tarihi 05 Mart 2024 12:00

Son Güncelleme Tarihi 05 Mart 2024 12:00

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, Fed'in üçüncü çeyrek için planladığı ilk faiz indiriminin ardından, politika değişikliğinin ekonomiyi nasıl etkilediğini değerlendirmek için bir sonraki toplantıya ara verilmesini beklediğini söyledi.

Bostic, Pazartesi günü Atlanta Fed web sitesinde yayınlanan ayrı bir yorumda, işletmelerin çok fazla coşkuya sahip olduğundan ve fiyat baskılarını artıran bir faiz indirimi sonrasında yeni bir talep patlaması yaratabileceğinden endişe duyduğunu söyledi. Basın toplantısında gazetecilere verdiği demeçte, bunun faiz oranlarını hızlı bir şekilde düşürmemenin bir başka nedeni olabileceğini söyledi.

POWELL'IN FAİZ İNDİRİMİ İÇİN ACELEYE GEREK OLMADIĞI MESAJINI YİNELEMESİ BEKLENİYOR

Bostic, "Muhtemelen arka arkaya kesintiler olacağını tahmin etmezdim. Belirsizlik göz önüne alındığında, harekete geçmenin ve ardından piyasalardaki katılımcıların, iş dünyasının liderlerinin ve ailelerin buna nasıl tepki verdiğini görmenin iyi olduğunu düşünüyorum" dedi.

Bostic'in yorumları, Fed Başkanı Jerome Powell'ın Çarşamba ve Perşembe günü Kongre'ye vereceği para politikası beyanı öncesinde geldi. Başkanın politika komitesinin faiz oranlarını düşürmek için aceleye gerek olmadığı yönündeki mesajını tekrarlaması bekleniyor.

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