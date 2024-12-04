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Fed üyesi Daly: Aralık'ta faiz indirimi kesinlikle masadan kalkmadı

San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, Aralık'ta faiz indiriminin kesinlikle masadan kalkması gerektiğini belirtti.

Oluşturma Tarihi 04 Aralık 2024 08:51

Son Güncelleme Tarihi 04 Aralık 2024 08:51

San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, bu ay bir faiz indiriminin kesin olmadığını ancak politika yapıcılar için masada kalmaya devam ettiğini söyledi. Fox Business'a konuşan Daly, "Ekonomiyi iyi bir yerde tutmak için politikayı yeniden ayarlamaya devam etmeliyiz. Bu Aralık ayında mı olur yoksa daha sonra mı olur, bu bir sonraki toplantımızda tartışacağımız bir soru, ancak asıl mesele, ekonomiye uyum sağlamak için politikayı aşağı çekmeye devam etmemiz gerektiğidir" dedi.

Daly'nin yorumları, bu hafta konuşan ve ABD merkez bankasının önümüzdeki yıl boyunca faiz oranlarını düşürmeye devam etmesini beklediklerini açıkça ortaya koyan, ancak bir sonraki indirimi bu ayın sonunda yapmaya kararlı olduklarını söylemekten kaçınan diğer birkaç politika yapıcı ile kabaca aynı çizgide yer aldı.

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