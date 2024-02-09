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Fed üyesi: Fed'in bu yıl faizleri düşüreceğine inanıyorum

Boston Fed Başkanı Susan Collins, Fed'in bu yıl faiz oranlarını 75 baz puan düşüreceğine inandığını ve faiz indiriminin verilerin güçlü bir işgücü piyasasının ortasında enflasyonun %2'ye doğru ilerlediğini teyit etmesiyle başlayacağını söyledi.

Oluşturma Tarihi 09 Şubat 2024 09:18

Son Güncelleme Tarihi 09 Şubat 2024 09:18

Boston Fed Başkanı Susan Collins, Fed'in bu yıl faiz oranlarını 75 baz puan düşüreceğine inandığını belirterek "Yıl sonundan önce faiz oranlarını dikkatli bir şekilde gevşetmeye başlamamızın uygun olacağını umuyorum" diyen Collins, enflasyonun ilerleyişi konusunda iyimser olduğunu ancak güçlü ekonomik büyüme nedeniyle durma riski konusunda gerçekçi olduğunu söyledi.

Collins, "Büyümenin yavaşlamasına ihtiyacımız olacak ve ben aynı zamanda adil olan düzenli bir yavaşlama arıyorum" dedi.

Collins, politikanın önceden belirlenmiş bir yolda olmadığını ve Fed'in verilere göre ayarlama yapması gerekeceğini sözlerine ekledi.

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