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Fed üyesi Harker: Faiz indirimine başlamak için bize birkaç toplantı zaman verin

Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker, faiz indirimine başlamak için bize birkaç toplantı zaman verin açıklamasında bulundu.

Oluşturma Tarihi 23 Şubat 2024 09:23

Son Güncelleme Tarihi 23 Şubat 2024 09:23

Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker, para politikası için bir sonraki adımın faiz indirimi olduğunu ve bu adımın zamanlamasının yaklaştığını söyledi. Ancak Harker, Fed'in kısa vadeli borçlanma maliyetini ne zaman düşürebileceğini söylemeyi reddetti.

Harker,"Bu yıl oranın düştüğünü görebilecek konumda olabileceğimize inanıyorum. Ancak herkesi bunu hemen şimdi ve hemen aramamaları konusunda uyarıyorum. Bunu doğru yapmak için zamanımız var, yapmalıyız da" diye konuştu.

Harker, Mayıs ayında bir faiz indiriminin mümkün olduğunu ancak muhtemel olmadığını, Fed'in yılın ikinci yarısında bir zamanda harekete geçmeyi planladığını söyledi.

Ekonominin bir gevşemeyi destekleyeceğine dair güven kazanmak için birkaç aya daha ihtiyacı olduğunu söyleyen Harker, Fed ne yaparsa yapsın, gelen veriler tarafından yönlendirileceğini söyledi ve bir indirim söz konusu olduğunda, "Bence yakınız, bize birkaç toplantı verin" diye konuştu.

Fed'in faiz indirimine gittiğinde doğru zamanda hareket etmesi gerektiğini vurgulayan Harker, "Bence en büyük ekonomik risk, enflasyonu yeniden canlandırmamak ve son iki yılın emeğinin gözlerimizin önünde eriyip gittiğini görmemek için faiz oranını çok erken düşürmekten kaynaklanıyor" dedi.

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