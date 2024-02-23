CANLI BORSA
CANLI BORSA
Anasayfa Finans Gündem Fed üyesi Jefferson: Faizleri düşürmek fiyat istikrarına ulaşmayı baltalayabilir

Fed üyesi Jefferson: Faizleri düşürmek fiyat istikrarına ulaşmayı baltalayabilir

Fed Başkan Yardımcısı Philip Jefferson, faizleri fazla düşürmek fiyat istikrarına ulaşmayı baltalayabilir açıklamasında bulundu.

Oluşturma Tarihi 23 Şubat 2024 09:26

Son Güncelleme Tarihi 23 Şubat 2024 09:26

Fed Başkan Yardımcısı Philip Jefferson, Fed'in düşen enflasyona tepki olarak faiz oranlarını çok fazla düşürmeye karşı dikkatli olması gerektiğini, aksi takdirde nihai hedefi olan fiyat istikrarına ulaşmayı baltalayacağını söyledi.

Jefferson, "Enflasyon tablosundaki iyileşmelere tepki olarak çok fazla gevşeme tehlikesini her zaman aklımızda tutmamız gerekiyor. Aşırı gevşeme, fiyat istikrarının yeniden sağlanmasında ilerlemenin durmasına ya da tersine dönmesine yol açabilir." diye konuştu.

Jefferson, Ocak ayındaki bir sıçramaya rağmen enflasyonun düşmekte olduğuna dair ihtiyatlı bir iyimserlik dile getirdi ve Fed'in bu yıl içinde faiz oranlarını düşürmeye başlayabileceğini söyledi. Açıklamalar, diğer Fed yetkililerinin ABD merkez bankasının borçlanma maliyetlerini düşürmek için acele etmediğine işaret eden son yorumlarını yineledi.

İlginizi Çekebilir
AB’den enerji fiyatlarının düşmesi talebi AB'den enerji fiyatlarının düşmesi talebi 22 Şubat 2024 13:46
Avro Bölgesi’nde enflasyon yüzde 2,8 oldu Avro Bölgesi'nde enflasyon yüzde 2,8 oldu 22 Şubat 2024 13:34
Wall Street sonrası Stoxx 600 de tarihi zirvelerini gördü Wall Street sonrası Stoxx 600 de tarihi zirvelerini gördü 22 Şubat 2024 13:20
Wall Street’teki ralliyi Avrupa borsaları da takip etti Wall Street'teki ralliyi Avrupa borsaları da takip etti 22 Şubat 2024 13:14
Avrupa’da PMI verisi euroya destek sağlamayabilir Avrupa'da PMI verisi euroya destek sağlamayabilir 22 Şubat 2024 13:06
4 ayın en düşüğü: Almanya’da imalat sektörü daralıyor 4 ayın en düşüğü: Almanya'da imalat sektörü daralıyor 22 Şubat 2024 13:00
Para piyasalarında ECB için beklentiler değişti Para piyasalarında ECB için beklentiler değişti 22 Şubat 2024 11:52
Finansal Hizmetler Güven Endeksi şubatta yükseldi Finansal Hizmetler Güven Endeksi şubatta yükseldi 22 Şubat 2024 10:30
BoJ Başkanı Ueda: Para politikası trend enflasyondaki artışa göre yönlendirilecek BoJ Başkanı Ueda: Para politikası trend enflasyondaki artışa göre yönlendirilecek 22 Şubat 2024 10:01
Japon şirketleri, Trump’ın yeniden ABD Başkanı olmasından endişeli Japon şirketleri, Trump'ın yeniden ABD Başkanı olmasından endişeli 22 Şubat 2024 09:56
Dolarının değer kaybetmesiyle petrol fiyatları arttı Dolarının değer kaybetmesiyle petrol fiyatları arttı 22 Şubat 2024 09:54
Japonya’da imalat PMI 3 yılın en zayıf seviyesinde Japonya'da imalat PMI 3 yılın en zayıf seviyesinde 22 Şubat 2024 09:52
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 TL Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.003,40
%0,3404
ALTIN
1.000,00
%0
EURO
1.000,00
%0
BORSA
997,76
%-0,2241
DOLAR
1.042,90
%4,2903
ALTIN
1.072,80
%7,2797
EURO
1.030,32
%3,0323
BORSA
1.076,71
%7,671
DOLAR
1.104,75
%10,4753
ALTIN
1.099,84
%9,9836
EURO
1.168,88
%16,8878
BORSA
1.087,23
%8,723
DOLAR
1.866,45
%86,6446
ALTIN
1.699,55
%69,9545
EURO
1.815,20
%81,5199
BORSA
1.665,87
%66,5865
DOLAR
BİST En Aktif Hisseler