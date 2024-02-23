Fed üyesi Jefferson: Faizleri düşürmek fiyat istikrarına ulaşmayı baltalayabilir

Fed Başkan Yardımcısı Philip Jefferson, Fed'in düşen enflasyona tepki olarak faiz oranlarını çok fazla düşürmeye karşı dikkatli olması gerektiğini, aksi takdirde nihai hedefi olan fiyat istikrarına ulaşmayı baltalayacağını söyledi.

Jefferson, "Enflasyon tablosundaki iyileşmelere tepki olarak çok fazla gevşeme tehlikesini her zaman aklımızda tutmamız gerekiyor. Aşırı gevşeme, fiyat istikrarının yeniden sağlanmasında ilerlemenin durmasına ya da tersine dönmesine yol açabilir." diye konuştu.

Jefferson, Ocak ayındaki bir sıçramaya rağmen enflasyonun düşmekte olduğuna dair ihtiyatlı bir iyimserlik dile getirdi ve Fed'in bu yıl içinde faiz oranlarını düşürmeye başlayabileceğini söyledi. Açıklamalar, diğer Fed yetkililerinin ABD merkez bankasının borçlanma maliyetlerini düşürmek için acele etmediğine işaret eden son yorumlarını yineledi.