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Fed üyesinden dikkat çeken faiz indirimi açıklaması: Daha fazla güven duymak istiyorum

Fed Yönetim Kurulu üyesi Lisa Cook, faizi düşürmeye başlamadan önce enflasyonun %2'ye yaklaştığına dair daha fazla güven duymak istediğini belirtti.

Oluşturma Tarihi 23 Şubat 2024 09:34

Son Güncelleme Tarihi 23 Şubat 2024 09:34

Fed Yönetim Kurulu üyesi Lisa Cook, enflasyonun gevşemesi ve işgücü piyasasının normalleşmesiyle birlikte ekonomiye yönelik risklerin "iki taraflı" hale geldiğini, ancak henüz faiz oranlarını düşürme zamanının gelmediğini söyledi.

Cook, "Politika faizini düşürmeye başlamadan önce enflasyonun %2'ye yaklaştığına dair daha fazla güven duymak istiyorum" dedi. Enflasyonun zaman içinde Fed'in %2'lik hedefine ulaşmasını beklemek "makul" olsa da, bu hedefe giden yolun "inişli çıkışlı ve düzensiz" olduğunu ve olmaya devam edebileceğini söyledi.

"Şu anda politikayı çok erken gevşetip enflasyonun sürekli yüksek kalmasına izin vermek ile politikayı çok geç gevşetip ekonomiye gereksiz zarar verme olasılığını tartıyorum" diye konuşan Cook, veriler enflasyondaki düşüşün sürdürülebilir olduğuna dair daha fazla güven verdiğinde, Fed'in "bir noktada" faizleri düşürebileceğini vurguladı.

Cook, "Daha fazla veri elde ettikçe dikkatli hareket etmeye devam etmeli, ekonomiyi iyi bir yolda tutarken fiyat istikrarını sürdürülebilir bir şekilde yeniden sağlamak için gereken politika kısıtlama derecesini korumalıyız" dedi.

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