Fed'in Bej Kitabı ekonomik aktivitede soğumaya işaret etti

ABD ekonomik faaliyetlerinin Temmuz ortasından Ağustos sonuna kadar geçen dönemde daha yavaş genişlediği ve işletmelerin daha az işe alım yaptıkları bildirildi.

"Bej Kitap" olarak bilinen ve 26 Ağustos'a kadar merkez bankasının 12 bölgesinde iş dünyası temsilcileriyle yapılan anketlerle hazırlanan rapor, ABD'li işverenlerin "belirsiz" ekonomik tabloya ilişkin devam eden endişeler nedeniyle işe alacakları kişiler konusunda daha seçici davrandıklarını ortaya koydu.

Bej Kitap raporunda, "İşverenler, talebe ilişkin endişeler ve belirsiz ekonomik görünüm nedeniyle işe alacakları kişiler konusunda daha seçici davrandılar ve işgüçlerini genişletme olasılıkları azaldı. Buna bağlı olarak, adaylar bir işi güvence altına almak için artan zorluklarla ve daha uzun sürelerle karşılaştı" ifadelerine yer verildi.

Rapor, bu ayın sonunda Fed politika yapıcılarının faiz oranlarını yirmi yılın en yüksek seviyelerinden indirmeye başlamasının beklendiği faiz kararı öncesinde ABD işgücü piyasasındaki artan zayıflığın altını çizdi. Kongre'den hem enflasyon hem de işgücü piyasasıyla mücadele etmek için ikili bir yetkiye sahip olan Fed, son zamanlarda enflasyon yavaşladıkça ve işsizlik oranı yükseldikçe ikiz hedeflerinin artık daha iyi dengelendiğini söyledi.

Bej Kitap'ta Fed, 12 bölgesinin üçünde ekonomik faaliyetin "hafif" büyüdüğünü söylerken, "yatay veya azalan faaliyet" bildiren bölgelerin sayısının arttığına dikkat çekti. Genel istihdam seviyeleri sabit kalırken, "firmaların yalnızca gerekli pozisyonları doldurduğu, saatleri ve vardiyaları azalttığı veya yıpranma yoluyla genel istihdam seviyelerini düşürdüğü münferit raporlar vardı."Aynı zamanda, ücret artışı dengede "mütevazı" kaldı ve tüketici harcamaları çoğu bölgede hafifçe düştü.

Fed, görevinin enflasyon tarafında, bazı bölgelerde gıda, kereste ve beton için maliyet baskılarının hafiflediğini görmesine rağmen, fiyatların "mütevazı" bir şekilde arttığını söyledi.

İşgücü piyasasındaki hafif gerileme ve ılımlı fiyat baskıları, Fed'in 18 Eylül'de faiz oranlarını indireceğini açıklaması yönündeki çağrıları artıracaktır. CME Group'un verilerine göre, vadeli işlem piyasası katılımcıları daha küçük, çeyrek puanlık bir indirimi en olası senaryo olarak görürken, yarım puanlık daha büyük bir indirimi göz ardı etmiyor.