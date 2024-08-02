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Finansal kesim dışındaki firmaların net döviz açığı arttı

Finansal kesim dışındaki firmaların net döviz açığı, mayısta 115 milyar 170 milyon dolar oldu ve bir önceki aya göre 14 milyar 499 milyon dolar arttı.

Oluşturma Tarihi 02 Ağustos 2024 16:19

Son Güncelleme Tarihi 02 Ağustos 2024 16:24

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre, mayısta, bir önceki aya göre finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlıkları 4 milyar 1 milyon dolar azalırken, yükümlülükler 10 milyar 498 milyon dolar arttı. Söz konusu firmaların net döviz pozisyonu açığı ise 14 milyar 499 milyon dolar artarak 115 milyar 170 milyon dolara ulaştı.

Mayıs 2024 dönemi varlık dağılımı incelendiğinde; bir önceki aya göre yurt içi bankalardaki mevduat 5 milyar 24 milyon dolar azalırken, yurt dışına doğrudan sermaye yatırımları, ihracat alacakları ve menkul kıymetler, sırasıyla 627 milyon dolar, 388 milyon dolar ve 8 milyon dolar arttı. Yükümlülük dağılımında ise mayısta nisana göre yurt içinden sağlanan nakdi krediler, yurt dışından sağlanan nakdi krediler ve ithalat borçları sırasıyla 9 milyar 1 milyon dolar, 1 milyar 82 milyon dolar ve 415 milyon dolar yükseldi.

KREDİLER ARTTI

Yükümlülüklerin vade yapısına bakıldığında ise Mayıs 2024 döneminde yurt içinden sağlanan kısa vadeli krediler, Nisan 2024 dönemine göre 4 milyar 267 milyon dolar, uzun vadeli krediler 4 milyar 733 milyon dolar arttı. Yurt dışından sağlanan kredilerde de kısa vadeli olanlar 460 milyon dolar, uzun vadeli olanlar 1 milyar 37 milyon dolar artış kaydetti.

Mayıs 2024 döneminde kısa vadeli varlıklar 139 milyar 260 milyon dolar, kısa vadeli yükümlülükler ise 101 milyar 949 milyon dolar olarak gerçekleşti. Kısa vadeli net döviz pozisyonu fazlası 37 milyar 311 milyon dolar olurken, Nisan 2024 dönemine kıyasla 9 milyar 355 milyon dolar azaldı. Söz konusu dönemde kısa vadeli yükümlülüklerin toplam yükümlülükler içindeki payı ise yüzde 36 düzeyinde gerçekleşti. (DHA)

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