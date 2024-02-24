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Fitch, Çekya'nın kredi notu görünümünü yükseltti

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Çekya'nın kredi notunu teyit ederken, görünümünü yukarı yönlü revize etti.

Oluşturma Tarihi 24 Şubat 2024 09:55

Son Güncelleme Tarihi 24 Şubat 2024 09:55

Fitch'ten yapılan açıklamaya göre, Ülkenin uzun dönem yabancı ve yerel para cinsinden kredi notu "AA-" olarak teyit edildi.

Kredi notunun görünümü "negatif"ten "durağan"a çıkarıldı.

Not görünümünün iyileştirilmesi ile ilgili olarak yapılan değerlendirmede, Çekya'nın kısa vadedeki zayıf büyümeye rağmen, uzun vadeli makroekonomik görünüm üzerinde kalıcı etkiler yaratmadan art arda gelen salgın ve enerji fiyatı şoklarını atlattığı belirtildi.

İstikrara odaklanan politika önlemlerinin ardından artan belirsizliğin azaldığına işaret edilerek, "Enflasyon şoku, beklentilerin kalıcı olarak bozulmasına yol açmadı ve güvenilir para politikası, 2025 yılına kadar hedef aralıkta kalmasını beklediğimiz enflasyonun keskin düşüşünü destekledi." denildi.

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