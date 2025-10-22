Fitch'ten Türkiye'ye yakın mercek! 4 Kasım'da kredi notu için kritik toplantı yapılacak

CANLI BORSA
Uluslararası kredi dereceledirme Kuruluşu Fitch Ratings Türkiye'yi yakın merceğe aldı. Fitch, 4 Kasım'da “Fitch on Türkiye” etkinliği düzenleyeceğini açıkladı. Toplantıda Türkiye'nin kredi notu ele alınacak.

Fitch Ratings, 4 Kasım 2025 Salı günü "Fitch on Türkiye" başlıklı yarım günlük etkinlik düzenleyecek. Yüz yüze gerçekleştirilecek etkinlikte, Fitch'in ülke riskleri, şirketler, finans kuruluşları ve sürdürülebilir Finans ekiplerinden kıdemli analistler bir araya gelecek.

TÜRKİYE'NİN KREDİ NOTU MASADA OLACAK

Kritik toplantıda Türkiye'nin kredi notu masada olacak. Ülke notunun arkasındaki sürükleyiciler ve mevcut politika setinin sürdürülebilirliği ele alınacak. Dezenflasyon süreci dahil makro-finansal beklentiler, döviz rezervleri ve Türk bankalarının görünümü de konuşulacak konular arasında olacak.

Öte yandan uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Eylül ayında Türkiye'nin uzun vadeli döviz cinsinden kredi notunun "BB-", not görünümünün ise "durağan" olarak teyit etmişti. Fitch, Türkiye için büyüme tahminini ise yüzde 2,9'dan yüzde 3,5'e yükseltmişti.

