Konu ile ilgili hatırlatma açıklaması yapan Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (BSMMMO) Başkanı Doğan Yılmaz, "İş yeri ve konutlarını kiraya verenler, her yıl düzenli olarak kira geliri beyannamesi vermek zorundadır. Mal ve hakların kiraya verilmesi karşılığında elde edilen gelirler 'Gayrimenkul Sermaye İradı' yani kira geliri olarak ifade ediliyor. Bu durumda gelirler belli koşullar altında Gelir Vergisi'ne tabi tutuluyor. 2022 yılında kira beyannamesi vermek için meslektaşlarımızdan yardım alınabileceği gibi; ikametgahın bulunduğu bölgedeki vergi dairesine gidilebilir veya www.gib.gov.tr internet adresinde bulunan hazır beyan sisteminden de kolaylıkla beyannameler verilebilir" dedi.



BSMMMO Başkanı Yılmaz, kimlerin beyanname vereceği hakkında ise şunları söyledi:



"Geçen yıl (2021'de) elde ettiği konut kira geliri 7 bin TL'yi aşanlar beyanname verecek. Hissedarlar için de aynı tutar geçerli. Kişi başı elde edilen konut kira geliri 7 bin TL'yi aşıyorsa beyanname verilecek. Konut kira geliri, hissedar başına 7 bin TL'yi geçtiği andan itibaren, her bir hissedar ayrı ayrı 7 bin TL'lik istisnayı vergi hesabında gelirinden düşebiliyor. Bir kişi, birden fazla konuttan kira geliri elde etmesi halinde, kira gelirleri toplamına bir defa (7 bin TL) istisna uygulanabilecek. İş yerleri için ise 2021 yılında elde edilen kira gelirleri gayri safi toplamı 53 bin TL'yi geçiyorsa bu gelir de beyan edilir."



Öte yandan, tek işveren ve birden fazla işverenden elde edilen gelirin beyanı ile ilgili de bilgi veren BSMMMO Başkanı Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü, "2021 yılında tek işverenden alınan ücret 650 bin TL'yi geçiyorsa beyanı gerekiyor. Dolayısıyla 2021 yılında bu tutarı geçen ücret geliri elde edenler, 2022 yılında yıllık beyanname verecekler. Başka gelirleri sebepleriyle zaten beyanname veriyorlarsa da ücret gelirini de bu beyannameye dahil edecekler. Birden fazla işverenden ücret alınması, aynı zamanda birden fazla işte çalışılması ya da bir yıl içerisinde iş değiştirilmesi durumları da söz konusu olabilir. Böyle bir durumda; birden fazla işverenden alınan ve birinci işverenden alınan ücretler de dâhil olmak üzere toplamı 650 bin TL'yi aşan ücretlerin beyan edilmesi gerekiyor" dedi.