Goldman Sachs Mayıs ayında ABD faiz indirimi beklemiyor

Goldman Sachs analistleri artık Mayıs ayında bir ABD faiz indirimi beklemiyor ve politika yapıcıların söylemleri acele etmediklerini gösterdiği için bu yıl dört adet 25 baz puanlık indirim öngörüyor.



Goldman Sachs analistleri yayınladıkları yatırımcı notunda , "Sadece iki tur enflasyon verisi ve Mayıs (Fed) toplantısına iki aydan biraz fazla bir süre olduğu için, yorumları bize daha önce beklediğimiz Mayıs ayı gibi erken bir faiz indiriminin olası olmadığını gösteriyor" dedi.

Goldman analistleri bunun yerine gelecek yıl ekstra bir indirim öngörüyorlar ve nihai faiz oranı tahminlerini değiştirmeyerek %3,25-3,5 olarak belirlediler.