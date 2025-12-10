IMF, Çin’in büyüme tahminlerini yükseltti

Kurum, 2025 için büyüme tahminini %4,8'den %5,0'a, 2026 için ise %4,2'den %4,5'e çıkardı. Revizyon, makroekonomik teşvikler ve Çin mallarına beklenenden düşük tarifelerin etkisine bağlandı.

IMF, Çin'in ihracat ve yatırımlara aşırı bağımlılıktan daha hızlı uzaklaşması gerektiğini vurguladı. Genel kamu, emlak ve finans sektörlerinde bilanço temizliği yapılması tavsiye edildi. Kurum, Çin'in temel politika önceliğinin tüketim odaklı büyüme modeline geçiş olduğunu belirtti.

IMF, ekonomideki dengesizliklerin hâlâ ciddi olduğunu ve tüketim odaklı modele geçişin aciliyet taşıdığını ifade etti. Çin'in ticaret ortaklarına kıyasla düşük enflasyonu, reel döviz kurunda değer kaybına yol açtı.

Kurum ayrıca daha güçlü ve acil genişlemeci makroekonomik politikalar uygulanmasını ve yüksek hanehalkı tasarruflarını azaltacak reformların hayata geçirilmesini önerdi.