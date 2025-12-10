CANLI BORSA
Anasayfa Finans Gündem IMF, Çin’in büyüme tahminlerini yükseltti

IMF, Çin’in büyüme tahminlerini yükseltti

IMF, Çin’in ekonomik büyüme beklentilerini yukarı yönlü revize etti.

Oluşturma Tarihi 10 Aralık 2025 13:11

Son Güncelleme Tarihi 10 Aralık 2025 13:12

Kurum, 2025 için büyüme tahminini %4,8'den %5,0'a, 2026 için ise %4,2'den %4,5'e çıkardı. Revizyon, makroekonomik teşvikler ve Çin mallarına beklenenden düşük tarifelerin etkisine bağlandı.

IMF, Çin'in ihracat ve yatırımlara aşırı bağımlılıktan daha hızlı uzaklaşması gerektiğini vurguladı. Genel kamu, emlak ve finans sektörlerinde bilanço temizliği yapılması tavsiye edildi. Kurum, Çin'in temel politika önceliğinin tüketim odaklı büyüme modeline geçiş olduğunu belirtti.

IMF, ekonomideki dengesizliklerin hâlâ ciddi olduğunu ve tüketim odaklı modele geçişin aciliyet taşıdığını ifade etti. Çin'in ticaret ortaklarına kıyasla düşük enflasyonu, reel döviz kurunda değer kaybına yol açtı.

Kurum ayrıca daha güçlü ve acil genişlemeci makroekonomik politikalar uygulanmasını ve yüksek hanehalkı tasarruflarını azaltacak reformların hayata geçirilmesini önerdi.

İlginizi Çekebilir
AB’den Google’a soruşturma AB'den Google'a soruşturma 09 Aralık 2025 13:36
Borsa günün ilk yarısında geriledi Borsa günün ilk yarısında geriledi 09 Aralık 2025 13:17
ABD’de benzin fiyatları son yılların dibine indi ABD’de benzin fiyatları son yılların dibine indi 09 Aralık 2025 11:57
Altını geride bırakmıştı! Bakır fiyatları rekorun ardından geriledi Altını geride bırakmıştı! Bakır fiyatları rekorun ardından geriledi 09 Aralık 2025 11:46
Brent petrolün varili 62,12 dolar Brent petrolün varili 62,12 dolar 09 Aralık 2025 10:59
Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı 09 Aralık 2025 10:13
Kasımda otomotiv ihracatında büyük artış: Birleşik Krallık, Almanya ve Romanya öne çıktı Kasımda otomotiv ihracatında büyük artış: Birleşik Krallık, Almanya ve Romanya öne çıktı 09 Aralık 2025 10:00
Putin’den Rosneft ve Shell’in Hazar Boru Hattı Konsorsiyumu ortaklığına onay Putin'den Rosneft ve Shell'in Hazar Boru Hattı Konsorsiyumu ortaklığına onay 09 Aralık 2025 09:36
ABD’de enflasyon beklentisi sabit kaldı ABD'de enflasyon beklentisi sabit kaldı 09 Aralık 2025 09:33
VİOP’ta endeks kontratı güne yükselişle başladı VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı 09 Aralık 2025 09:31
Scope Ratings’ten Türkiye için büyüme tahmini Scope Ratings'ten Türkiye için büyüme tahmini 09 Aralık 2025 09:25
Küresel piyasalarda Fed kaygısı: ’Şahin’ indirim beklentisi baskı oluşturuyor Küresel piyasalarda Fed kaygısı: 'Şahin' indirim beklentisi baskı oluşturuyor 09 Aralık 2025 09:16
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler