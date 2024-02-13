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IMF üyesi Gopinath: Faiz indirimlerinde temkinli hareket etmek önemlidir

Uluslararası Para Fonu'nun iki numaralı yetkilisi Gita Gopinath faiz indirimleri konusunda temkinli hareket etmenin önemli olduğunu bildirdi.

Oluşturma Tarihi 13 Şubat 2024 09:20

Son Güncelleme Tarihi 13 Şubat 2024 09:20

Uluslararası Para Fonu'nun iki numaralı yetkilisi yaptığı açıklamada birçok ülkede enflasyonun düştüğünü ve küresel ekonominin yumuşak bir inişe yöneldiğini ancak merkez bankalarının faiz indirimleri konusunda temkinli hareket etmesi gerektiğini söyledi.

Gita Gopinath Foreign Policy dergisine verdiği canlı röportajda "Faiz indirimleri konusunda temkinli hareket etmek önemlidir, çünkü bir kez faiz indirimi yaptığınızda, gidişatın yönü çok netleşir ve herkes daha fazla faiz indirimi bekler ve o zaman amaçladığınızdan çok daha fazla mali gevşeme ile sonuçlanırsınız" dedi.

Gopinath, Amerika Birleşik Devletleri'ne, işgücü piyasasının ve tüketici talebinin gücüne bakıldığında, Federal Rezerv'in ihtiyatlı hareket etmesinin ve 2024'ün ikinci yarısına kadar faiz indirimlerini ertelemesinin mantıklı olacağını söyledi

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