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İngiltere'de işletmeler Kızıldeniz saldırılarından etkilendi

İngiltere'de işletmelerin yüzde 37'si Husilerin Kızıldeniz saldırılarından etkilendi.

Oluşturma Tarihi 26 Şubat 2024 08:59

Son Güncelleme Tarihi 26 Şubat 2024 08:59

İngiliz Ticaret Odaları (BCC) tarafından yapılan ankete göre, İngiliz ihracatçı ve imalatçıların çoğu, Yemen'deki İran yanlısı Husilerin gemilere yönelik saldırıları nedeniyle Kızıldeniz'de yaşanan aksaklıklardan etkilendi.

BCC, ihracatçıların %55'inin, perakendecileri ve toptancıların %53'ünün aksaklık bildirdiğini söyledi. Kızıldeniz'deki durumdan etkilenen işletmelereni tüm işletmelere oranı ise %37 oldu.

BCC'nin ticaret politikası başkanı William Bain, "Nakliye sektöründe zorluklara yanıt verecek yedek kapasite vardı, bu da bize biraz zaman kazandırdı. Ancak araştırmamız, mevcut durum ne kadar uzun süre devam ederse, maliyet baskılarının da o kadar artmaya başlayacağını gösteriyor" dedi.

Bazı işletmeler konteyner kiralama maliyetlerinin dört katına çıktığını bildirirken, diğerleri üç ila dört haftalık teslimat gecikmelerinin yanı sıra nakit akışı zorlukları ve parça kıtlığı ile karşı karşıya kaldı.

BCC anketi 15 Ocak - 9 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirildi.

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