Japonya Maliye Bakanı Shunichi Suzuki'den G20 açıklaması

Japonya Maliye Bakanı Shunichi Suzuki önümüzdeki hafta Rio de Janeiro'da yapılacak olan G20 finans liderleri toplantısında Japonya'nın döviz konusundaki duruşunu aktaracağını söyledi.

Kabine toplantısı sonrası düzenlenen olağan basın toplantısında konuşan Suzuki, "G20 toplantısında gündemde ne olacağı konusunda yorum yapamam, ancak Japonya para birimleri de dahil olmak üzere çeşitli uluslararası konulardaki duruşunu kararlı bir şekilde iletmeyi umuyor" dedi.

Suzuki ayrıca G20 toplantıları çerçevesinde düzenlenecek olan G7 finans liderleri toplantılarına da katılacağını söyledi.

Suzuki aynı basın toplantısında, bir medya röportajında Japonya Merkez Bankası'nı Japon yenini desteklemek için faiz oranlarını arttırmaya çağıran Dijital Dönüşüm Bakanı Taro Kono'yu da eleştirdi.

Suzuki, "Görevdeki bakanlar yorumlarının piyasalar üzerindeki etkisine dikkat etmeli ve yorum yapma konusunda dikkatli olmalılar" dedi.