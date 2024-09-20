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Japonya Merkez Bankası politika faizini sabit tuttu

Japonya Merkez Bankası (BOJ) politika faizini yüzde 0,25'te sabit bıraktı.

Oluşturma Tarihi 20 Eylül 2024 09:24

Son Güncelleme Tarihi 20 Eylül 2024 09:24

Japonya Merkez Bankası (BOJ) iki günlük para politikası toplantısının ardından kararlarını açıkladı. Açıklanan verilere göre, kısa vadeli faiz oranı oy birliği ile alınan kararla yüzde 0,25 seviyesinde sabit bırakıldı.

Açıklamada, Japonya ekonomisindeki toparlanmanın devam ettiği belirtilerek, enflasyonist baskıların da ithalat fiyatlarındaki gerilemeyle yumuşadığı ancak devam etmesinin beklendiği ifade edildi.

Japonya ekonomisinin potansiyelinin üzerinde büyümeyi sürdüreceğinin tahmin edildiği aktarılan açıklamada, yurt içi ve yurt dışında ekonomik aktiviteye ilişkin belirsizliklerin de önemli riskler olarak takip edileceği bildirildi.

Açıklamada, şirketlerin daha çok ücret artışı yönünde davranmasıyla, döviz kurundaki gelişmelerin de fiyatlar üzerinde daha etkili olmasının öngörüldüğü kaydedildi.

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