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JPMorgan: Fed'in 25 veya 50 baz puan faiz indirmesi dünyayı sarsmaz

JPMorgan Chase CEO'su Jamie Dimon, Fed'in 25 veya 50 baz puan faiz indirim kararının dünyayı sarsmayacağını belirtti.

Oluşturma Tarihi 18 Eylül 2024 08:39

Son Güncelleme Tarihi 18 Eylül 2024 08:40

JPMorgan Chase CEO'su Jamie Dimon, Fed'in faiz oranlarını 25 ya da 50 baz puan düşürmesinin "dünyayı sarsacak bir hamle olmayacağını" söyledi.

Dimon, "Bunu yapmaları gerekiyor. Fed'in faizleri yükseltmesi ve düşürmesi büyük bir şey değil çünkü bunun altında gerçek bir ekonomi var" dedi.

Dimon geçen ay yaptığı açıklamada da, devam eden ekonomik belirsizlik ve enflasyonist baskıları gerekçe göstererek "bunun diğer insanların düşündüğü kadar önemli olduğunu düşünmediğini" ifade etmişi. x

Dimon, salı günü Georgetown Psaros Finansal Piyasalar ve Politika Merkezi'nin yıllık Finansal Piyasalar Kalitesi konferansında, Ukrayna ve Orta Doğu'daki savaşların yanı sıra ABD'nin Çin ile olan ilişkisi de dahil olmak üzere jeopolitik konuların en büyük endişesi olduğunu bir kez daha söyledi. "Çalışmaya başladığımdan bu yana yaşadığım tüm sorunları gölgede bırakıyor. İnsanlar aşırı derecede 'yumuşak bir iniş mi, sert bir iniş mi yapacağız' sorusuna odaklanıyor. Dürüst olmak gerekirse, çoğumuz bu tür şeyleri yaşadık, o kadar da önemli değil" dedi.

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