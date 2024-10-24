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KKM'de düşüş devam etti

Kur Korumalı Türk lirası Mevduat ve Katılma Hesapları (KKM) geçen hafta 58 milyar 336 milyon lira azalarak, 1 trilyon 412,2 milyar liraya düştü.

Oluşturma Tarihi 24 Ekim 2024 14:12

Son Güncelleme Tarihi 24 Ekim 2024 14:49

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) haftalık bültenine göre, sektörün kredi hacmi 18 Ekim itibarıyla 15 milyar 5 milyon lira azaldı.

Bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi, 18 Ekim haftasında 15 milyar 5 milyon lira azalarak 14 trilyon 965 milyar 449 milyon liradan, 14 trilyon 950 milyar 444 milyon liraya indi.

Bankacılık sektöründe toplam mevduat ise bankalar arası dahil, geçen hafta 220 milyar 603 milyon lira yükselerek 17 trilyon 952 milyar 948 milyon liraya çıktı.

TÜKETİCİ KREDİLERİNİN TUTARI 1 TRİLYON 848,6 MİLYAR LİRA OLDU

Tüketici kredilerinin tutarı, 18 Ekim itibarıyla 4 milyar 587 milyon lira azalışla 1 trilyon 848 milyar 619 milyon liraya indi. Söz konusu tutarın 474 milyar 442 milyon lirası konut, 76 milyar 110 milyon lirası taşıt ve 1 trilyon 298 milyar 66 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Bu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı, 8 milyar 282 milyon lira artarak 1 trilyon 946 milyar 204 milyon lira oldu.

Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 2,1 düşüşle 1 trilyon 602 milyar 69 milyon liraya çıktı. Bireysel kredi kartı alacaklarının 564 milyar 777 milyon lirasını taksitli, 1 trilyon 37 milyar 292 milyon lirasını taksitsiz borçlar oluşturdu.

YASAL ÖZ KAYNAKLAR ARTTI

Bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 18 Ekim itibarıyla önceki haftaya göre 761 milyon lira artışla 265 milyar 905 milyon liraya çıktı. Takipteki alacakların 198 milyar 880 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları, 20 milyar 128 milyon lira yükselerek 3 trilyon 227 milyar 837,7 milyon lira oldu.

KKM bakiyesi ise geçen hafta veriler yayınlanmaya başladığından bu yana en hızlı düşüşünü kaydederek, yüzde 4,1 ve 58 milyar 336 milyon liralık azalışla 1 trilyon 412 milyar 184 milyon liraya düştü.

Böylece KKM büyüklüğü, toplam mevduatın yüzde 7,87'si oldu.

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