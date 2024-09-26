KKM'de 1 ayın en hızlı düşüşü

Kur korumalı mevduatlarda düşüş ivmesi yeniden hızlandı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, kur korumalı mevduatlar 20 Eylül haftasında 30,4 milyar TL düşüşle 1,53 trilyon TL'ye geriledi.

Böylelikle kur korumalı mevduatlarda son bir ayın en hızlı düşüşü görüldü.

Döviz mevduatları tarafında ise pariteden arındırılmış verilere göre gerçek kişilerin mevduatlarında 50 milyon dolarlık gerileme, tüzel kişilerde 1,3 milyar dolarlık artış görüldü.