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KKM'de 1 ayın en hızlı düşüşü

Bir süredir ivme kaybeden kur korumalı mevduatlarda düşüş 20 Eylül haftasında yeniden hızlandı. KKM'de ilgili dönemde 30,4 milyar TL'lik düşüş gerçekleşti.

Oluşturma Tarihi 26 Eylül 2024 17:28

Kur korumalı mevduatlarda düşüş ivmesi yeniden hızlandı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, kur korumalı mevduatlar 20 Eylül haftasında 30,4 milyar TL düşüşle 1,53 trilyon TL'ye geriledi.

Böylelikle kur korumalı mevduatlarda son bir ayın en hızlı düşüşü görüldü.

Döviz mevduatları tarafında ise pariteden arındırılmış verilere göre gerçek kişilerin mevduatlarında 50 milyon dolarlık gerileme, tüzel kişilerde 1,3 milyar dolarlık artış görüldü.

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