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Merkez Bankası rezervleri 134 milyar dolar oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 16 Şubat ile biten haftada 719 milyon dolar azalarak, 134 milyar 208 milyon dolar oldu.

Oluşturma Tarihi 22 Şubat 2024 16:53

Son Güncelleme Tarihi 22 Şubat 2024 16:53

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre; Merkez Bankası toplam rezervleri 16 Şubat ile biten haftada 719 milyon dolar azalarak, 134 milyar 208 milyon dolar oldu.

Brüt döviz rezervleri 274 milyon dolarlık azalışla 86 milyar 366 milyon dolardan 86 milyar 92 milyon dolara indi.

Altın rezervleri ise 16 Şubat haftasında 445 milyon dolar azalarak 48 milyar 561 milyon dolardan 48 milyar 116 milyon dolara indi.

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