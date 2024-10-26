Moody's, Fransa'nın kredi notu görünümünü düşürdü

Moody's, Fransa'nın kredi notunu "Aa2" olarak teyit ederken, kredi notunun görünümünü "durağan"dan "negatif"e çektiğini bildirdi.

Moody's, kararın Fransa hükümetinin beklenenden daha büyük bütçe açıklarını ve borç ödeme gücünde bozulmayı önleyecek önlemleri uygulama olasılığının artması riskini yansıttığını belirtti.

Açıklamada, "Şimdiye kadar gördüğümüz mali bozulma beklentilerimizin ötesinde ve mevcut ortamda kamu maliyelerini konsolide etme eğiliminde olan benzer notlu ülkelerdeki hükümetlerle tezat oluşturuyor." denildi.

Aşağı yönlü revizyon, Fitch'in Fransa'nın kredibilitesine ilişkin değerlendirmesine "negatif" bir görünüm vermesinden iki hafta sonra ve Scope'un notunu "AA"dan "AA-"ye düşürmesinden bir hafta sonra geldi. Bir sonraki planlanan değerlendirme, bu yılın başlarında Fransa'yı zaten düşüren S&P Global'den 29 Kasım'da gelecek.