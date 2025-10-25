Moody's, Fransa'nın kredi notu görünümünü negatife çevirdi

CANLI BORSA
Moody's, Fransa'nın kredi notunu açıkladı. Uluslararası derecelendirme kuruluşu Fransa'nın kredi notunda değiliklik yapmazken, not görünümünü 'negatif'e çevirdi.

Uluslararası derecelendirme kuruluşu Moody's tarafından yapılan açıklamada, Fransa'nın kredi notunun "Aa3" olarak teyit edildiğini bildirildi.

BÜTÇE AÇIĞI VE BORÇ YÜKÜ KARARA NEDEN OLDU

Kredi notu görünümünün ise "durağan"dan "negatif"e çevrildiği belirtilen açıklamada, bu kararın ülkedeki siyasi parçalanmanın yasama süreçlerini zayıflatma ve hükümetin bütçe açığı, artan borç yükü ve yükselen borçlanma maliyetleri gibi temel sorunlara çözüm üretme kapasitesini sınırlama riskine dayandırıldığı ifade edildi.

Açıklamada, bu durumun Fransa'nın temel mali göstergelerinin şu anda beklenenden daha hızlı bir şekilde zayıflamasına yol açabileceği vurgulandı.

Açıklamada, siyasi parçalanmanın 2023 emeklilik reformunun askıya alınması gibi yapısal reformların geri alınması riskini artırdığı, bunun ülkenin uzun vadeli büyüme potansiyelini zayıflatabileceği belirtildi. Buna karşın Fransa'nın zengin ve çeşitlendirilmiş ekonomisi, sağlam şirket bilançoları ve güçlü bankacılık sektörüyle ekonomik şoklara dayanıklılık kapasitesine işaret edildi.

FİTCH VE S&P, FRANSA'NIN KREDİ NOTUNU DÜŞÜRMÜŞTÜ

İç siyasette artan parçalanma ve kutuplaşma ile kamu maliyesine ilişkin belirsizlikler sonrasında Fransa, kredi derecelendirme kuruluşlarının not indirimleriyle karşılaşmıştı.

Eylül ayında Fitch Ratings, Fransa'nın kredi notunu "A+"ya düşürmüş, ülkenin kredi notu görünümü "durağan" olmuştu.

Standard & Poor's (S&P) da geçen hafta Fransa'nın kredi notunu "A+/A-1"e çekmiş, not görünümünü "durağan" olarak belirlemişti.

