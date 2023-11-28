OPEC+ üretim kısıntısını derinleştirmeyi değerlendiriyor

OPEC+'dan bir kaynak, Perşembe günü yapılacak olan toplantıda "üretimde toplu bir azaltma" seçeneğinin gündeme gelmesinin beklediğini iletti.

OPEC üyesi Kuveyt'in petrol bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, OPEC tarafından alınan, özellikle de piyasa kotaları ve petrol üretimini ilgilendiren her türlü karara bağlı olduğunu belirtti.

Perşembe günü TSİ 16.00'da Ortak Bakanlar İzleme Komitesi adı verilen danışma panelindeki bakanlar görüşmelerde bulunacak. Gündemde, bu toplantıyı TSİ 17.00'de OPEC+ bakanlarından oluşan tam politika belirleyici grubun toplantısının izleyeceği belirtildi.

Suudi Arabistan, Rusya ve OPEC+'nın diğer üyeleri, 2022'nin sonlarında başlayan bir dizi adımla toplam petrol üretimini günde yaklaşık 5 milyon varil ya da günlük küresel talebin yaklaşık %5'i kadar azaltma taahhüdünde bulundu.

Buna Suudi Arabistan'ın Aralık ayı sonunda sona erecek olan 1 milyon varillik ek gönüllü üretim kesintisi ve Rusya'nın yıl sonuna kadar 300.000 varillik ihracat kesintisi de dahil.