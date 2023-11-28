CANLI BORSA
CANLI BORSA
Anasayfa Finans Gündem OPEC+ üretim kısıntısını derinleştirmeyi değerlendiriyor

OPEC+ üretim kısıntısını derinleştirmeyi değerlendiriyor

OPEC+'nın perşembe günü yapacağı toplantıda petrol üretim kesintilerini derinleştirmeyi düşündüğü ifade ediliyor

Oluşturma Tarihi 28 Kasım 2023 08:52

Son Güncelleme Tarihi 28 Kasım 2023 08:52

OPEC+'dan bir kaynak, Perşembe günü yapılacak olan toplantıda "üretimde toplu bir azaltma" seçeneğinin gündeme gelmesinin beklediğini iletti.

OPEC üyesi Kuveyt'in petrol bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, OPEC tarafından alınan, özellikle de piyasa kotaları ve petrol üretimini ilgilendiren her türlü karara bağlı olduğunu belirtti.

Perşembe günü TSİ 16.00'da Ortak Bakanlar İzleme Komitesi adı verilen danışma panelindeki bakanlar görüşmelerde bulunacak. Gündemde, bu toplantıyı TSİ 17.00'de OPEC+ bakanlarından oluşan tam politika belirleyici grubun toplantısının izleyeceği belirtildi.

Suudi Arabistan, Rusya ve OPEC+'nın diğer üyeleri, 2022'nin sonlarında başlayan bir dizi adımla toplam petrol üretimini günde yaklaşık 5 milyon varil ya da günlük küresel talebin yaklaşık %5'i kadar azaltma taahhüdünde bulundu.

Buna Suudi Arabistan'ın Aralık ayı sonunda sona erecek olan 1 milyon varillik ek gönüllü üretim kesintisi ve Rusya'nın yıl sonuna kadar 300.000 varillik ihracat kesintisi de dahil.

İlginizi Çekebilir
Çin’de sanayi şirketlerinin karlılık artışı sürüyor Çin'de sanayi şirketlerinin karlılık artışı sürüyor 27 Kasım 2023 09:13
İngiltere özel sektör yatırımı yapacağını açıkladı İngiltere özel sektör yatırımı yapacağını açıkladı 27 Kasım 2023 08:44
Çin özel sektöre mali desteğini artırmayı planlıyor Çin özel sektöre mali desteğini artırmayı planlıyor 27 Kasım 2023 09:10
Japonya hizmet üretici enflasyonu hızlandı Japonya hizmet üretici enflasyonu hızlandı 27 Kasım 2023 08:59
Avrupa’da buğday fiyatı son 2 yılın en düşük sevinesine indi Avrupa'da buğday fiyatı son 2 yılın en düşük sevinesine indi 27 Kasım 2023 08:52
Çin için 2023 ve 2024 büyüme tahminleri yükseldi Çin için 2023 ve 2024 büyüme tahminleri yükseldi 27 Kasım 2023 09:06
HTX işlemlerini yeniden başlattı HTX işlemlerini yeniden başlattı 27 Kasım 2023 08:49
Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı 27 Kasım 2023 10:05
Küresel piyasalar haftaya negatif başladı Küresel piyasalar haftaya negatif başladı 27 Kasım 2023 09:25
BENZİN, MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Brent petrolde göstergeler kırmızı! Benzine, motorine indirim, zam var mı? BENZİN, MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Brent petrolde göstergeler kırmızı! Benzine, motorine indirim, zam var mı? 26 Kasım 2023 16:26
ÇALIŞAN EMEKLİLERE İKRAMİYE SON DAKİKA: Yasa TBMM’ye geliyor! 5000 TL emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? ÇALIŞAN EMEKLİLERE İKRAMİYE SON DAKİKA: Yasa TBMM'ye geliyor! 5000 TL emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? 26 Kasım 2023 13:12
Küresel piyasalar ABD’de açıklanacak büyüme verisine odaklandı Küresel piyasalar ABD'de açıklanacak büyüme verisine odaklandı 25 Kasım 2023 11:23
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 TL Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.003,18
%0,3175
EURO
1.002,43
%0,2426
DOLAR
1.001,91
%0,1909
ALTIN
1.000,00
%0
BORSA
1.000,00
%0
EURO
1.000,35
%0,0346
DOLAR
992,16
%-0,7842
ALTIN
1.032,32
%3,2321
BORSA
1.056,86
%5,6856
EURO
1.026,62
%2,6615
DOLAR
1.018,21
%1,8211
ALTIN
1.058,10
%5,8097
BORSA
1.623,01
%62,301
EURO
1.550,38
%55,0375
DOLAR
1.779,09
%77,9094
ALTIN
1.663,24
%66,3239
BORSA
BİST En Aktif Hisseler