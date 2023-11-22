CANLI BORSA
CANLI BORSA
Anasayfa Finans Gündem PBoC ters repo işlemleriyle piyasaya sıcak para aktardı

PBoC ters repo işlemleriyle piyasaya sıcak para aktardı

Çin Merkez Bankasının (PBoC) politika faizini sabit tutma kararı sonrası ülkede kredi faiz oranları değişmezken banka, ters repo işlemleriyle piyasaya sıcak para aktarmayı sürdürdü.

Oluşturma Tarihi 22 Kasım 2023 16:38

Son Güncelleme Tarihi 22 Kasım 2023 16:38

PBoC'den yapılan açıklamada, ters repo işlemleriyle, piyasaya yüzde 1,8 faizle 7 gün vadeli 460 milyar yuan (64,53 milyar dolar) aktarıldığı bildirildi.

Açıklamada, işlemlerin, bankacılık sistemindeki likiditeyi yeterli seviyede tutmayı amaçladığı kaydedildi.

Banka, ters repo işlemlerinde menkul varlıkları ileri tarihte geri satmak üzere satın alarak piyasaya nakit sağlıyor.

PBoC, 15 Kasım'da 1 yıl vadeli faiz oranını (politika faizi) sabit tutarken, Orta Vadeli Kredi Aracı (MLF) ve ters repo işlemleriyle piyasaya büyük miktarda para aktarmıştı.

Bankadan yapılan açıklamada, MLF ile bankalara yüzde 2,5 faizle 1 yıl vadeli 1 trilyon 450 milyar yuan (203,4 milyar dolar), ters repo işlemleri ile de yüzde 1,8 faizle 7 gün vadeli 495 milyar yuan (69,44 milyar dolar) aktarıldığı bildirilmişti.

Bankanın faiz kararının ardından bu hafta başında açıklanan 1 ve 5 yıllık kredi faiz oranları (gösterge faiz) da sabit kalırken, geçen haftaki ters repo işlemlerinin vadesi geldiğinde benzer miktarda tekrarlandığı gözlendi.

Bankanın bu adımı, hükümetin gayrimenkul sektöründeki düşüş ve yerel yönetimlerin borçlanma problemlerinin büyüme üzerinde yarattığı baskıya karşı reel ekonomiyi teşvik edici para politikasına yöneldiğinin işareti olarak değerlendiriliyor.

İlginizi Çekebilir
Küresel piyasalarda tatil havası etkili oluyor Küresel piyasalarda tatil havası etkili oluyor 22 Kasım 2023 09:18
Almanya’da her 15 şirketten biri hayatta kalamamaktan korkuyor Almanya'da her 15 şirketten biri hayatta kalamamaktan korkuyor 21 Kasım 2023 14:43
Borsa günün ilk yarısında geriledi Borsa günün ilk yarısında geriledi 22 Kasım 2023 13:54
Rus ekonomisinin yüzde 3 büyümesi bekleniyor Rus ekonomisinin yüzde 3 büyümesi bekleniyor 21 Kasım 2023 14:36
Rusya’nın petrol ve doğal gaz üretimi bu yıl azalacak Rusya'nın petrol ve doğal gaz üretimi bu yıl azalacak 21 Kasım 2023 14:31
Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı 22 Kasım 2023 10:02
Borsa günün ilk yarısında yükseldi Borsa günün ilk yarısında yükseldi 21 Kasım 2023 13:18
İranlı Bakandan BAE açıklaması: 34 milyar dolara ulaştı İranlı Bakandan BAE açıklaması: 34 milyar dolara ulaştı 21 Kasım 2023 11:55
İran petrol üretimini 4 milyon varile çıkarmaya hazırlanıyor İran petrol üretimini 4 milyon varile çıkarmaya hazırlanıyor 21 Kasım 2023 10:53
Almanya’da bütçe krizi giderek dramatikleşiyor Almanya'da bütçe krizi giderek dramatikleşiyor 21 Kasım 2023 10:49
Petroldeki düşük talep fiyatların düşmesine sebep oluyor Petroldeki düşük talep fiyatların düşmesine sebep oluyor 21 Kasım 2023 10:10
Borsa İstanbul’da emir değeri sınırları değişiyor Borsa İstanbul'da emir değeri sınırları değişiyor 21 Kasım 2023 10:08
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 TL Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.003,20
%0,3199
ALTIN
998,79
%-0,121
DOLAR
996,66
%-0,3338
BORSA
995,25
%-0,4747
EURO
998,86
%-0,1145
ALTIN
1.005,22
%0,522
DOLAR
1.045,46
%4,5458
BORSA
1.010,28
%1,0279
EURO
1.005,84
%0,5842
ALTIN
1.028,30
%2,8302
DOLAR
1.067,78
%6,7781
BORSA
1.057,14
%5,7143
EURO
1.761,93
%76,1927
ALTIN
1.543,83
%54,3827
DOLAR
1.754,75
%75,4748
BORSA
1.640,58
%64,0584
EURO
BİST En Aktif Hisseler