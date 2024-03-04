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Powell faizi düşürmek için acele edilmemesi gerektiği mesajını yineleyecek

Fed Başkanı Jerome Powell, Temsilciler Meclisi ve Senato sunumlarında faizi düşürmek için acele edilmemesi gerektiği mesajını yineleyecek.

Oluşturma Tarihi 04 Mart 2024 09:25

Son Güncelleme Tarihi 04 Mart 2024 09:25

Fed Başkanı Jerome Powell'ın, faiz oranlarını düşürmek için acele edilmemesi gerektiği mesajını yinelemesi bekleniyor.

Powell, Çarşamba günü Temsilciler Meclisi Finansal İstikrar Komitesi'nde ve Perşembe günü Senato Bankacılık Komitesi'nde altı aylık para politikası sunumunu yapacak.

Powell, 5 Şubat'ta CBS'in 60 Minutes programına verdiği mülakatta, "Çok erken hareket etmenin tehlikesi, işin tam olarak bitmemesi ve son altı aydır elde ettiğimiz gerçekten iyi okumaların bir şekilde enflasyonun nereye gittiğine dair gerçek bir gösterge olmadığının ortaya çıkmasıdır" dedi.

Bu temkinli yaklaşım, geçtiğimiz haftalarda enflasyonun geçen ay yükseldiğini gösteren verilerle doğrulandı. Ancak faiz oranlarının izleyeceği yolun Kasım ayındaki başkanlık seçimlerini ve oy pusulasının altındaki yarışları nasıl etkileyebileceği konusunda endişeli olan Demokratları tatmin etmesi pek olası değil.

Fed başkanına, enflasyon konusunda bu kadar ilerleme kaydetmişken yetkililerin borçlanma maliyetlerini neden bu kadar yüksek tuttukları ve ekonomiye zarar verme riski taşıdıkları konusunda baskı yapmaları bekleniyor.

Bu haftanın en önemli verisi Cuma günü açıklanacak olan aylık tarım dışı istihdam raporu olacak. Ekonomistler, bir önceki ay son bir yılın en büyük artışı olan 353.000'lik artışın ardından Şubat ayında istihdam artışının 200.000'e gerilediğini tahmin ediyor. İşsizlik oranı %3,7'de sabit kalırken, saatlik kazanç artışı muhtemelen azaldı.

Çarşamba günü Fed, ülke genelindeki bölgesel iş bağlantılarına ilişkin Bej Kitap anketini yayınlayacak.

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