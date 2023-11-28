Putin askeri harcamaların artırılmasına onay verdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, onayladığı 2024 bütçesine göre, savunma ve güvenlik harcamalarının toplamı önümüzdeki yıl tüm bütçe harcamalarının yaklaşık %40'ına ulaşacak.

Savunma harcamaları 2023'e kıyasla 2024'te neredeyse %70 oranında artacak.

Rusya'nın 2024 yılı gelir hedefi, yüksek petrol fiyatları varsayımına dayalı olarak bir önceki yıla göre %22,3'lük bir artışla 35,1 trilyon ruble (391,2 milyar dolar) olarak belirlendi. Analistler, bu varsayımların iyimser çıkması halinde hükümetin ticari vergileri arttırmak zorunda kalabileceğini söylüyor.

Bütçe planları parlamentonun her iki kanadı olan Devlet Duması ve Federasyon Konseyi'nde milletvekilleri tarafından onaylanmıştı.