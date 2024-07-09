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Rus mahkemeden Volkswagen’e yaklaşık 193 milyon dolarlık ceza

Rusya’da bir mahkeme, Rus GAZ şirketinin açtığı davada Alman Volkswagen şirketine 16,9 milyar ruble (yaklaşık 193 milyon dolar) tazminat cezası verdi.

Oluşturma Tarihi 09 Temmuz 2024 16:27

Rusya'nın Nijniy Novgorod şehrindeki bir mahkemede görülen davada, GAZ'ın Volkswagen aleyhine açtığı dava görüldü.

Volkswagen'in GAZ şirketini maddi zarara uğrattığı hükmüne varan mahkeme, Alman şirkete 16,9 milyar ruble tazminat cezası verdi.

GAZ şirketi, Volkswagen'i devam eden sözleşmelerdeki üretim ve parça sevkiyatına yönelik yükümlülüklerini yerine getirmemekle ve bazı sözleşmeleri tek taraflı bir şekilde sonlandırmakla suçlamıştı.

Volkswagen, Mayıs 2023'te Rusya'daki varlıklarını bir Rus şirketine satarak ülkeden çekildiğini duyurmuştu.

Rusya Ticaret Bakanı Anton Alihanov, dün yaptığı açıklamada, Volkswagen'in Kaluga'daki eski fabrikasında seri otomobil üretimine başlandığını bildirmişti.

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