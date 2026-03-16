CANLI BORSA
Anasayfa Finans Gündem Rusya'dan Telegram ve Apple'a 38,5 milyon ruble ceza

Rusya'dan Telegram ve Apple’a 38,5 milyon ruble ceza

Rusya'da, Telegram ve Apple’a yasaklı bazı içeriklere erişimi engellemediği gerekçesiyle toplam 38,5 milyon ruble (yaklaşık 474 bin dolar) ceza verildi.

AA

Oluşturma Tarihi 16 Mart 2026 15:48

Son Güncelleme Tarihi 16 Mart 2026 15:49

Telegram ve Apple aleyhine açılan davalar başkent Moskova'da görüldü.

Söz konusu platformlardaki yasaklı içerikler kaldırılmadığı için yasalara uyulmadığına kanaat getiren mahkeme, Telegram'ın 35 milyon ruble, Apple'ın da 3,5 milyon ruble para cezası ödemesine hükmetti.

Ülkede Google, Instagram, TikTok ve Facebook gibi çeşitli yabancı platformlara da daha önce benzer gerekçeyle para cezaları verilmişti.

Öte yandan, yasaları ihlal ettiği gerekçesiyle Telegram'ın yakında Rusya'da tümüyle engellenebileceği belirtiliyor.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
İlginizi Çekebilir
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
12.959,5300 Değişim 257,72 Son veri saati:
Düşük 12880,01 Yüksek 13137,73
Açılış
44,1929 Değişim 0,0465 Son veri saati:
Düşük 44,1571 Yüksek 44,2036
Açılış
50,7636 Değişim 0,3173 Son veri saati:
Düşük 50,4921 Yüksek 50,8094
Açılış
7.133,0790 Değişim 95,347 Son veri saati:
Düşük 7059,511 Yüksek 7154,858
Açılış
113,5020 Değişim 6,3932 Son veri saati:
Düşük 109,5638 Yüksek 115,957
Açılış
BİST En Aktif Hisseler