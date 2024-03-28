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SNB üyesi Schlegel: Enflasyon baskısının azalması faiz indirimine imkan sağladı

İsviçre Merkez Bankası (SNB) Başkan Yardımcısı Martin Schlegel, enflasyon baskının azalmasının faiz indirimine imkan sağladığını belirtti.

Oluşturma Tarihi 28 Mart 2024 08:56

Son Güncelleme Tarihi 28 Mart 2024 08:56

İsviçre Merkez Bankası (SNB) Başkan Yardımcısı Martin Schlegel, enflasyon baskısının azalması nedeniyle geçen hafta faiz oranlarını düşürebildiklerini söyledi.

Schlegel, "Enflasyon baskısının azalması faiz oranlarını %1.75'ten %1.5'e düşürmemizi sağladı" diye konuştu. SNB ayrıca enflasyon tahminlerini düşürerek 2024 için %1,4, 2025 için %1,2 ve 2026 için %1,1 olarak belirledi.

Schlegel, SNB faiz oranlarını düşürmeseydi, bu tahminlerin daha düşük olacağını söyledi.

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