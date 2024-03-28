SNB üyesi Schlegel: Enflasyon baskısının azalması faiz indirimine imkan sağladı

İsviçre Merkez Bankası (SNB) Başkan Yardımcısı Martin Schlegel, enflasyon baskısının azalması nedeniyle geçen hafta faiz oranlarını düşürebildiklerini söyledi.

Schlegel, "Enflasyon baskısının azalması faiz oranlarını %1.75'ten %1.5'e düşürmemizi sağladı" diye konuştu. SNB ayrıca enflasyon tahminlerini düşürerek 2024 için %1,4, 2025 için %1,2 ve 2026 için %1,1 olarak belirledi.

Schlegel, SNB faiz oranlarını düşürmeseydi, bu tahminlerin daha düşük olacağını söyledi.