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SPK 3 şirketin sermaye artırımını onayladı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 3 şirketin sermaye artırımı başvurusunu onayladı.

Oluşturma Tarihi 20 Eylül 2024 09:26

Son Güncelleme Tarihi 20 Eylül 2024 09:27

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), bültenine göre kurul, Ayes Çelik Hasır ve Çit Sanayi AŞ'nin 119 milyon 943 bin 600 liralık, Gersan Elektrik Ticaret ve Sanayi AŞ'nin 160 milyon liralık ve Özerden Ambalaj Sanayi AŞ'nin 52 milyon 500 bin liralık bedelsiz sermaye artırım başvurusunu olumlu karşıladı.

Kurul, Global Yatırım Holding AŞ'nin 2 milyar lira, Dünya Varlık Yönetim AŞ'nin 4 milyar 900 milyon lira, Marka Mağazacılık AŞ'nin 1 milyar 900 milyon lira, Erciyas Çelik Boru Sanayi AŞ'nin 1 milyar lira, Tekfen Holding AŞ'nin 500 milyon lira, Destek Yatırım Bankası AŞ'nin 43 milyon dolar ve Rönesans Holding AŞ'nin 500 milyon dolar tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.

Ayrıca, ZKB Varlık Kiralama AŞ'nin 2 milyar 500 milyon liralık yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikası ve Pasha Yatırım Bankası AŞ Tarfin Varlık Finansmanı Fonu'nun 1 milyar liralık varlığa dayalı menkul kıymet ihracının olumlu karşılanmasına karar verildi.

SUÇ DUYURULARI VE İDARİ PARA CEZALARI

Kurul, Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik AŞ hakkında yapılan inceleme sonucunda şirkete para cezası verirken, "izinsiz sermaye piyasası faaliyetinde bulunulması" ve "banka hesaplarının kullandırılması suretiyle izinsiz sermaye piyasası faaliyeti suçuna iştirak edilmesi" nedenleriyle 3 isim hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

Öte yandan SPK, Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 63 internet sitesine erişimin engellenmesi için gerekli hukuki işlemlerin yapılmasını kararlaştırdı.

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