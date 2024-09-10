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Temmuz ayının dış ticaret endeksleri açıklandı

İhracat birim değer endeksi, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,9, ithalat birim değer endeksi yüzde 3,1 arttı.

Oluşturma Tarihi 10 Eylül 2024 10:59

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayına ilişkin dış ticaret endekslerini açıkladı. Buna göre, ihracat birim değer endeksi, temmuzda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 0,9 yükseldi.

Endeks, Temmuz 2023'e göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 8,4, ham maddelerde (yakıt hariç) 5,4 artış gösterirken yakıtlarda yüzde 0,7, imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 1 azaldı.

İthalat birim değer endeksi, temmuzda yıllık bazda yüzde 3,1 artış gösterdi.

Endeks, geçen yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 7, yakıtlarda yüzde 10,1, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 3,9, imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 0,3 arttı.

MİKTAR ENDEKSLERİ

İhracat miktar endeksi, temmuzda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 12,8 yükseldi. Endeks, bu dönemde gıda, içecek ve tütünde yüzde 1,9, yakıtlarda yüzde 4,5 azalırken ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 6,5, imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 15,2 artış gösterdi.

İthalat miktar endeksi ise temmuzda yıllık bazda yüzde 10,5 azaldı. Endekste, geçen yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 17,1, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 5,5, yakıtlarda yüzde 4,1, imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 4,1 azalış görüldü.

MEVSİM VE TAKVİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ VERİLER

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış seriye göre, haziranda 153,4 olan ihracat miktar endeksi, temmuzda yüzde 1,6 azalışla 150,9 olarak hesaplandı. Takvim etkisinden arındırılmış seriye göre ise geçen yıl temmuzda 141,6 olan ihracat miktar endeksi yüzde 4,1 artarak 147,4 oldu.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış seriye göre, haziranda 121,9 olan ithalat miktar endeksi yüzde 3,9 azalarak temmuzda 117,2'ye geriledi. Takvim etkisinden arındırılmış seriye göre ise geçen yıl temmuzda 143,1 olan endeks yüzde 13,2 azalarak bu yılın aynı ayında 124,2 olarak hesaplandı.

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve geçen yıl temmuzda 90 olan dış ticaret haddi, 1,9 puan azalışla bu yılın aynı ayında 88,1 olarak kayıtlara geçti.

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