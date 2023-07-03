Schweiz am Wochenende'nin haberine göre UBS Group AG, Credit Suisse'nin İsviçre bölümüne halka arz etmeyi planlamıyor.

Konuya yakın kaynaklara dayandırılan habere göre UBS CEO'su Sergio Ermotti, Credit Suisse İsviçre'nin halka arz edilmesi seçeneğine karşı çıkıyor.

İsviçreli siyasetçiler UBS'den istihdamın korunması ve rekabetin artırılması için Credit Suisse'nin İsviçre bölümünü bünyesinden ayırmasını ve İsviçre borsasında halka açmasını istemişlerdi.

Kaynaklar, Ermotti'nin UBS ve Credit Suisse'nin İsviçre bölümlerinin UBS Switzerland adı altında UBS Group AG bünyesinden ayrılarak halka açılmalarını değerlendirebileceğini de ifade ettiler.